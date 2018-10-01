В "Укргаздобыче" назвали себестоимость добычи газа

Стоимость полного цикла добычи газа компанией “Укргаздобыча” – от бурения и добычи до закрытия скважины может варьироваться от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщил глава “Укргаздобычи” Олег Прохоренко.

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Прохоренко отметил, что говорить о себестоимости (добычи газа – ред.) на тот или иной момент невозможно, так как добыча газа – это бизнес с долгой инвестицией.

“Если мы говорим о стоимости полного цикла – от бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 долларов за тысячу кубометров до 250 долларов за тысячу кубометров”, – сказал глава компании.

“Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи – 100 долларов, можно, но это неверно. Вас обманывают. Это манипулятивная цифра”, – добавил он.

О рентабельности “Укргаздобычи” при добыче газа Прохоренко говорит: “Чистая прибыль компании за 2017 год – 30,5 млрд гривен. Эту цифру следует разделить на доход от реализации продукции, который составляет 95-98 млрд гривен. Вы получаете маржинальность 40%” , – отметил он.