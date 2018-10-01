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В Украине с 18 октября могут начаться перебои с горячей водой

В Украине с 18 октября могут начаться перебои с горячей водой

В Украине с 18 октября могут начаться массовые перебои с горячей водой, поскольку в этот срок закончится действие заключенных с НАК “Нафтогаз” договоров о поставках газа.

Об этом заявил заместитель главы правления компании Сергей Перелома на совещании по готовности к отопительному сезону.

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По его словам, октябрь был сложным месяцем с точки зрения оформления договорных отношений с компаниями.

“Мы специально сделали субботу и воскресенье (29 и 30 сентября. – Ред.) рабочими днями. Приехали за два дня всего 10 организаций. Я не знаю, стоит ли НАКу портить свои выходные, если предприятия не хотят работать на выходных. Спецобязательства продлены до 18 октября. В любом случае новая договорная кампания начнется с 18 октября. Без договора никаких операций, поставок газа, не будет”, – пояснил он.

Впрочем, по его словам, в некоторых регионах все 100% предприятий уже подписали необходимые договора. Таким образом у них проблем возникнуть не должно.

“100% предприятий на Закарпатье, Волыни и в Ивано-Франковске получили номинации на газоснабжение. С ними проблем нет. Есть определенное количество областей, где проблема существует только в одной организации. Там в этом направлении они работают очень неплохо”, – пояснил Перелома.

По материалам Обозреватель
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