Экономим на кредите: как взять заем под низкий процент

Кредит — это когда вы пользуетесь чужими деньгами и платите за это проценты. Но кредиты бывают разные. Есть дорогие, они выдаются под драконовские проценты. Есть не очень, которые оформляются под низкий процент по кредиту. А есть вообще бесплатные. Finance.ua подготовил для вас несколько рекомендаций о том, как не платить лишнего.

Кредиты наличными

Самый низкий процент по кредиту наличными — 0,1% годовых — часто предлагают микрофинансовые компании клиентам, которые обращаются к ним в первый раз. Новичкам выдают небольшие суммы — до 3-4 тысяч гривен. И не надолго — до месяца. Но если нужно перехватить пару тысяч до зарплаты, это может быть хорошим вариантом. А если взять такие кредиты сразу в 2-3 местах, есть шанс закрыть потребность даже в существенной сумме.

Кредитные карты

Если вы что-то покупаете там, где можно расплатиться банковской картой, то выгоднее всего сделать это кредиткой с льготным периодом. Обычно он составляет 55-60 дней (в зависимости от даты покупки и того, в каком банке оформлена карта), на протяжении которых не придется ничего платить за пользование деньгами банка.

Рассрочка

Если речь идет о покупке нового телефона, телевизора или стиральной машины или другой техники, имеет смысл поискать товар в тех магазинах, которые предлагают его в рассрочку. Они работают в партнерстве с банками. У Приватбанка эта услуга называется «Оплата частями» и работает только в сети его магазинов-партнеров. Максимальный срок рассрочки — 2 года. Есть похожая услуга и у Альфа-Банка. При расчетах его картами можно оформить рассрочку под 0,01%. Плюс «Альфы» в том, что нет привязки к конкретным магазинам. Рассрочка может быть оформлена на любую покупку. Главное, чтобы сумма чека была больше 1000 гривен. Карту от “Альфы” можно заказать прямо на Finance.ua

Потребительский кредит на покупку техники

Если оформить рассрочку на покупку товара не получается, есть вариант взять потребительский кредит. При этом желательно поискать кредит с низкой процентной ставкой. Часто крупные магазины сотрудничают с несколькими банками, сотрудники которых сидят прямо возле касс магазина. Можно сравнить условия и выбрать, в каком банке самый низкий процент на потребительский кредит.

Для этого нужно выяснить, где будет минимальная эффективная процентная ставка. Потому что банк может рекламировать низкую процентную ставку по кредиту, но в договоре, где он обязан указывать эффективную ставку, она может быть существенно выше заявленной.

Даже если вы ситуативно взяли потребительский кредит под завышенный процент, его потом можно рефинансировать: найти другой банк, где самый выгодный процент по кредиту, и договориться о переводе вашего кредита в него. Происходит это так: новый банк подписывает с вами договор и выплачивает всю вашу задолженность (с процентами) по текущему кредиту в старом банке. С этого момента вы будете должны уже новому банку. Так можно увеличить срок кредита и облегчить его обслуживание.

Читайте больше о том, как взять кредит под низкий процент, в специальном материале Finance.ua. 📰