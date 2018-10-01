Финансовая грамотность пенсионеров и новые программы кредитования… Медиа-рейтинг банков за сентябрь 2018

С помощью системы медиа-мониторинга и контент-анализа Semantrum мы проанализировали несколько украинских банков, которые были активны в медийном пространстве сентября…

ПриватБанк – лидер в медийном поле

В первом месяце осени украинские СМИ уделили большое внимание информации об урегулировании ПриватБанком спора с семьей Суркисов относительно капитализированных вкладов и выплаты более 1 млрд.грн. Кроме того, банк часто упоминался в связи со скандалом о продаже его менеджером данных клиентов. Стоит отметить также ряд упоминаний про то, что ПриватБанк заблокировал более 1,5 тыс. счетов лиц, которые причастны к наркоторговле, в рамках проекта #СтопНаркотик, а также о совместной программе ПриватБанка и MasterCard «Плюс 100 грн до пенсії», которая проводится для владельцев пенсионных карт в Полтавской и Черкасской областях. В результате – медиа-лидерство ПриватБанка по итогам сентября. В частности, он с 4 166 упоминаниями в СМИ значительно опережает других игроков банкового сектора.

У Ощадбанка, который занял второе место, этот показатель составляет 1 935. На третьем и четвертом местах в списке наиболее часто упоминаемых банков – Проминвестбанк и Укргазбанк с показателями 1 199 и 916 публикаций соответственно. С большим разрывом следует Укрэксимбанк с 662 упоминаниями за сентябрь.

Позитив или негатив? Тональность упоминаний

Медиа-анализ также включает в себя и качество упоминаний в СМИ, «раскладывая» информацию на положительную, нейтральную и негативную. Из явно позитивных сюжетов стоит отметить ряд публикаций по Укргазбанк благодаря всплеску информации о финансировании проектов «чистой» энергетики, «эко-трансформации» промышленных предприятий и пресс-конференции главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука. Доля публикаций об эко-трансформации – 7% среди всех упоминаний о банке.

Из упоминаний с положительной тональностью следует выделить публикации про программу возмещения процентных ставок по кредитам банков для малого и среднего бизнеса, которая была запущена Тернопольской ОГА совместно с Немецко-украинским фондом и банками-партнерами: Ощадбанком и Укргазбанком. Также часто писали про новые локомотивы General Electric, которые на условиях лизинга Укрэксимбанк предоставляет Укрзалізнице (доля – 18% от всех публикаций о банке), и про закрытие счетов лиц, связанных с наркоторговлей, которое провел ПриватБанк.

Медиа-мониторинг и контент-анализ дают возможность получить объективную картину эффективности PR-кампаний

Что касается публикаций, в которых игроки банковского сектора упоминались в негативной тональности, то стоит обратить внимание на Проминвестбанк. Дело в том, что банк является главным фигурантом в деле об аресте Украиной акций российских банков и об этом – 67% публикаций среди общего числа упоминаний про Проминвестбанк.

Ситуация с менеджером ПриватБанка, который продавал данные клиентов, не могла не сказаться на общей тональности публикаций про банк. Поэтому сюжет про проданные персональные сведения оказался заметен в общей картине публикаций про банк. О нем – около 5% всех публикаций о банке.

И, конечно, нужно вспомнить Ощадбанк с информацией об отказе Киевского апелляционного хозяйственного суда удовлетворить его жалобу на арест имущества и средств «Укртелекома». Об этом – 6% от общего числа публикаций о банке.

Позиционирование в СМИ

Банкам и бизнесу не стоит забывать об уровне влияния негатива на общее восприятие бренда. Поэтому также следует принимать во внимание и охват, масштаб источника информации, СМИ, распространяющего соответствующую информацию.

В частности, самый высокий процент публикаций * в очень больших и больших СМИ получили сразу два банка – *Укрэксимбанк и Проминвестбанк. Очевидно, что это связано с резонансностью тем, которые в этом месяце поднимались вокруг них. Больше всего публикаций в крупных СМИ у ПриватБанка (21%), у него же – самый высокий процент упоминаний в источниках с небольшим весом.

Персоны в упоминаниях

Самой упоминаемой персоной среди общего числа публикаций про ТОП-5 банков сентября был Игорь Коломойский, о нем вспоминали 1050 раз в связи с двумя банками – Проминвестбанком и ПриватБанком.

На втором месте по количеству упоминаний * – Петр Порошенко, больше половины из этих публикаций – о *ПриватБанке, также о нем писали в связи с Укрэксимбанком и Проминвестбанком. Тройку лидеров завершает Геннадий Боголюбов – 199 публикаций.

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Мониторинг проводился за период 01.09 – 30.09 с помощью системы контент-анализа Semantrum от компании ЛІГА:ЗАКОН. Учитывались упоминания на ТВ, радио, в печатной прессе и в интернет-СМИ. Проанализировано 10 484 публикации и 382 информационных сюжета.