США прекратили поставки нефти в Китай

Поставки нефти из США в Китай прекратились в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные судовой статистики Refinitiv Eikon.

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“Мы являемся одними из основных транспортировщиков нефти из США в Китай. До начала торговой войны дела шли хорошо, но сейчас все совсем прекратилось”, – сказал президент China Merchants Energy Shipping Co (CMES) Се Чуньлин в кулуарах отраслевой конференции в Гонконге.

По данным Управления энергетической информации, экспорт американской нефти в Китай в прошлом году превысил совокупный объем поставок в Великобританию и Нидерланды, являющимися третьим и четвертым по величине импортерами из США.