Межбанк: доллар вырос к 28,32 на покупках нерезидентов и «придержках» экспортерами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 6,36 коп., на торгах среды потерял 4,38 коп., оказавшись на уровне 28,32 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 6,36 коп., составил 28,33 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 октября с уровней предыдущего закрытия 28,27/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно вырос в цене, приподнявшись к 28,31/28,36 UAH/USD, не покидая диапазон 28,30-33/28,33-36 UAH/USD до 11.06 Киева на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов на фоне «придержек» валюты экспортерами.

Вскоре стало очевидно, что Казначейство не порадует рынок очередной порцией компенсации НДС, и это заставило экспортеров выйти на межбанк с обязательными продажами выросшего притока внешнеторговой выручки.

Появление на рынке системных продавцов валюты дало старт неспешной коррекции цен «американца», начавшейся с цифры 28,30/28,32 UAH/USD и затянувшейся до 12.15. В этот час нерезиденты, скупившись, покинули межбанк, оставив его «наедине» с экспортерами, офера которых одномоментно обвалили курс доллара до 28,26/28,28 UAH/USD.

Нисходящий тренд рынка доллара на межбанке, немного замедлившись, сохранился до 15.25 Киева, уронив «американца» на уровень 28,24/28,27 UAH/USD.

Очередной период стабильности в сопровождении низколиквидного равновесия покупок и продаж «американца» удерживал цены СКВ, по сути, до самого закрытия сессии.

Торги безналичным долларом на межбанке в среду завершились в районе отметки 28,24/28,27 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,32 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,250 / 28,280

евро – 32,673 / 32,705

российский рубль – 0,4309 / 0,4317

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1530 / 1,1531

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