"Энергоатом" требует на атомное топливо тариф "Роттердам+50%" - НКРЭКУ

Руководство НАЭК “Энергоатом” требует от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сделать цену атомного топлива в тарифе на электроэнергию на 50% выше импортного паритета, согласно которому формируется цена на уголь и газ.

Об этом на своей странице в сети Facebook заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

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“Возможно, не все знают, но для расчета тарифа атомной генерации действует формула, аналогичная “Роттердам+” в тепловой генерации, “Дюссельдорф+” – для газа. Цены на топливо закладываются в тариф согласно импортному паритету – согласно мировым биржевым ценам. Господин Недашковский жестко критикует “Роттердам+”. Он считает, что это слишком – платить украинским шахтерам мировую цену. А вот за сырье для изготовления топлива для АЭС Недашковский почему-то предлагает платить цену, значительно выше мировой. Для атомщиков по неизвестным причинам должна действовать формула “Роттердам+50%”.

По словам Оксаны Кривенко, большую часть сырья для изготовления топлива АЭС закупают за рубежом по рыночной цене (спотовая цена составляет 71 доллар). При этом в тарифе требуют заложить цену на 50% выше – 100-120 долларов.

“Не считаю, что украинский потребитель должен финансировать коррупционную систему компаний-“прокладок”, которая образовалась вокруг поставок топлива для атомной генерации. Уровень рентабельности компании за первое полугодие 2018 года составил 16%, хотя действующим тарифом предусмотрено 10%. Мы не понимаем, почему административные расходы госкомпании должны неожиданно вырасти на 40%? Почему прибыль предприятия должна увеличиться в 2,5 раза? Почему цена на топливную составляющую должна значительно превышать импортный паритет?”, – подчеркнула Кривенко.

Председатель НКРЭКУ отметила, что на сегодня в “Энергоатоме” предусмотрена самая большая заработная плата среди всех лицензиатов НКРЭКУ – в среднем 18 тысяч гривен. “При этом средняя зарплата работников других генерирующих предприятий ниже, а в энергораспределительных предприятий составляет 10 тысяч гривен. Следовательно, заработная плата в “Энергоатоме” больше на 80%”.

Не смотря на значительные прибыли и высокую заработную плату, в “Энергоатоме” уже говорят о необходимости повысить тариф до 108 коп./кВт-ч, что выше действующего тарифа для населения 90 коп./кВт-ч (это без учета тарифа Укрэнерго, тарифа распределительных компаний). НКРЭКУ не видит никакого обоснования в такой инициативе и планирует и впредь стоять на защите потребителей.