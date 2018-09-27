Форвард банк изменил процент ставки по депозиту «Альтернативный»

Форвард банк изменил % ставки по депозиту «Альтернативный» на 3, 6 и 9 месяцев, максимальная ставка осталась прежней.

Теперь процент к ставкам выглядит таким образом:

3 месяца – ставка 14,30%,

6 месяцев – ставка 15,50%,

12 месяцев – ставка 13,70%,

24 месяца – ставка 19,90%.

Режим выплаты процентов – ежемесячно, путем зачисления по выбору Вкладчика: на счет карты, открытой в АО «БАНК ФОРВАРД» на текущий счет, открытый в АО «БАНК ФОРВАРД».

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Минимальная сумма вклада: 10 000 грн.