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Форвард банк изменил процент ставки по депозиту «Альтернативный»

Форвард банк изменил процент ставки по депозиту «Альтернативный»

Форвард банк изменил % ставки по депозиту «Альтернативный» на 3, 6 и 9 месяцев, максимальная ставка осталась прежней.

Теперь процент к ставкам выглядит таким образом:

  • 3 месяца – ставка 14,30%,
  • 6 месяцев – ставка 15,50%,
  • 12 месяцев – ставка 13,70%,
  • 24 месяца – ставка 19,90%.

Режим выплаты процентов – ежемесячно, путем зачисления по выбору Вкладчика: на счет карты, открытой в АО «БАНК ФОРВАРД» на текущий счет, открытый в АО «БАНК ФОРВАРД».

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Минимальная сумма вклада: 10 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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