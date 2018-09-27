Россия обжаловала решение Стокгольмского арбитража в пользу Польши

Российский “Газпром” обжаловал в шведском апелляционном суде промежуточное решение Стокгольмского арбитража о снижении цен на поставку газа польской компании PGNiG.

В частности, речь идет о пересмотре цен на газ для Польши по контрактам, подписанным в 1996 году.

Польша пыталась пересмотреть эти цены еще с 2014 года, однако, не достигнув компромисса с российской компанией, подала иск в Стокгольмский арбитраж.

Контракт, который оспаривает польская сторона, будет действовать до 2022 года.

Кроме того, Польша будет судиться с “Газпромом” из-за “Северного потока – 2”. Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против “Газпрома” и пяти зарубежных компаний, ответственных за финансирование газопровода “Северный поток – 2”.

Напомним, в декабре 2017 года “Газпром” проиграл в Стокгольмском арбитраже по иску “Нафтогаза Украины” о поставках газа по ключевым вопросам. В частности, суд полностью отклонил требования “Газпрома” по положению “бери-или-плати” на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы, а также понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров.