Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 44 0

Американские инженеры создали работающий гибрид солнечной панели и проточной батареи

Американские инженеры создали работающий гибрид солнечной панели и проточной батареи

Инженеры из Саудовской Аравии и США представили гибрид солнечной панели и проточной батареи, намного более эффективный, чем предыдущие подобные проекты.

Об этом разработчики рассказали в журнале Chem.

Читайте также: Саудовская Аравия вложит 200 млрд долларов США в развитие солнечной энергетики

Некоторые инженеры предлагают в качестве накопителя для солнечных панелей использовать не литий-ионные аккумуляторы, а проточные батареи — состоящие из двух резервуаров устройства с отрицательными и положительными электролитами. Считается, что такие батареи имеют больший срок работы и простой способ масштабирования.

Группа инженеров под руководством Суна Цзиня из Висконсинского университета в Мадисоне создали устройство, которое позволяет из проточной батареи выдать 14,1% энергии, попавшей на солнечную панель. При этом в аналогичных устройствах такой показатель в разы меньше.

Кроме того, в батарее есть собственный блок управления, при помощи которого пользователь может переключать режимы и управлять работой накопителя. Всего батарея может давать напряжение в 1,25 В, а коэфициент полезного действия солнечной батареи составляет 26,1%.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018