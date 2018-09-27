Американские инженеры создали работающий гибрид солнечной панели и проточной батареи

Инженеры из Саудовской Аравии и США представили гибрид солнечной панели и проточной батареи, намного более эффективный, чем предыдущие подобные проекты.

Об этом разработчики рассказали в журнале Chem.

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Некоторые инженеры предлагают в качестве накопителя для солнечных панелей использовать не литий-ионные аккумуляторы, а проточные батареи — состоящие из двух резервуаров устройства с отрицательными и положительными электролитами. Считается, что такие батареи имеют больший срок работы и простой способ масштабирования.

Группа инженеров под руководством Суна Цзиня из Висконсинского университета в Мадисоне создали устройство, которое позволяет из проточной батареи выдать 14,1% энергии, попавшей на солнечную панель. При этом в аналогичных устройствах такой показатель в разы меньше.

Кроме того, в батарее есть собственный блок управления, при помощи которого пользователь может переключать режимы и управлять работой накопителя. Всего батарея может давать напряжение в 1,25 В, а коэфициент полезного действия солнечной батареи составляет 26,1%.