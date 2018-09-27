В Украине запретили необоснованное использование символики Нацполиции

Верховная Рада приняла закон № 7474, который предусматривает штрафы за необоснованное использование названия и символов Национальной полиции. «За» со второго раза проголосовали 233 народных депутата (сначала — 190 народных избранников).

Законопроект предусматривает введение штрафов за использование наименования Национальной полиции или производных от него.

«У нас есть проблема в Украине, что каждая общественная организация или частная фирма сегодня может поставить в свое название слово «полиция». У нас есть десятки примеров, когда некоторые общественные организации или частные охранные фирмы говорят, что мы там «полиция какой-то Сумской области», «полиция Одесской области». У людей возникает сомнение, они могут подумать, что люди, которые не имеют отношения к полиции, все-таки имеют отношение к ней. Поэтому мы предложили принять закон, по которому вводится административный штраф 1000 или 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан для тех организаций, которые незаконно используют название «полиция»», — пояснил суть законопроекта нардеп Антон Геращенко.

Так, незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции, в частности изложенных на иностранном языке, в том числе на транспорте, влечет штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Если наименование Нацполиция или ее символику на одежде, транспорте, зданиях или бланках документов использовали органы госвласти, местного самоуправления, юрлиц или физические лица-предприниматели — штраф составит от 34-51 тыс. грн.

Повторное нарушение в течение года будет предусматривать штраф от 51 до 68 тыс. грн.