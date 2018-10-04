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За год жилье в новостройках столицы подорожало в среднем на 7%

За год жилье в новостройках столицы подорожало в среднем на 7%

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 7%. С января 2018 – на 3,8%.

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Об этом свидетельствует анализ первичного рынка жилой недвижимости, опубликованный специализированным порталом Столичная недвижимость.

По оценкам экспертов, средняя стоимость квартир в новостройках Киева в сентябре 2018 года составила 24896 грн/кв.м. (± 1,6%). По сравнению с августом, средняя стоимость увеличилась на 1,4%.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Голосеевском (на 0,4%), Оболонском (на 0,5%), Подольском (на 2,3%) и Шевченковском районе (на 0,8%). В других районах рост составил от 0,2% в Днепровском, до 10,2% в Дарницком районе.

По материалам УНН
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