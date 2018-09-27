Украинский экспорт вырос на 12,7% в 2018 году

В Украине за первые семь месяцев 2018 года экспорт украинских товаров вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Сообщается, что общая сумма экспорта составила 26,9 млрд долларов. Таким образом рост украинского экспорта продолжается вот уже 19 месяцев подряд.

Как отмечается, на первом месте в структуре экспорта остается продукция АПК и пищевой промышленности – около 9,8 млрд долларов, однако отмечается, что её доля сократилась на 0,6% по сравнению с первыми 7 месяцами 2017 года. На втором месте – продукция металлургического комплекса, которой экспортировали на 7,2 млрд долларов – на 30,1% больше, чем в минувшем году.

Кроме того, украинские производители экспортировали продукцию машиностроения (3,2 млрд долларов, прирост 14,9%), минеральные продукты (2,5 млрд долларов, прирост 7,4%), продукцию химической промышленности (1,5 млрд долларов, прирост 26,1%), древесину и бумажную массу (1,2 млрд долларов, прирост 29,5%), а также продукцию легкой промышленности (716,7 млн долларов, прирост 18,7%).

В ведомстве сообщили, что в процентном соотношении лидерство держит АПК, экспорт продукции которого составляет 36,4% всего украинского экспорта. На втором месте металлургический комплекс с 26,8% экспорта, на третьем – продукция машиностроения – 11,8%.

Главным направлением экспорта остается Европейский союз.

“ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экспорт товаров в страны Европейского союза вырос на 18,7% по сравнению с 7 месяцами 2017 года и составил около 11,3 млрд долларов. При этом, его удельный вес в общем экспорте товаров из Украины по итогам 7 месяцев 2018 составляет 42,1%. Кроме ЕС, Украина продавала больше всего своих товаров за первые 7 месяцев 2018 году в Россию (8% от общего объема экспорта), Турцию (5,8%), Индию (5,2%), Китай (4,2%), Египет (4,1%)”, – говорится в сообщении.