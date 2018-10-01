Наталия Ковалева: готовь тендер в октябре. Что компании нужно закупать осенью?

Традиционно с предпраздничным “горячим сезоном” ассоциируется конец ноября и декабрь. Для компаний это время подведения итогов, утверждения новых бюджетов и планов на следующий год. К тому же в декабре нужно и партнеров поздравить, и корпоратив для сотрудников организовать.

Многие компании начинают подготовку и проводят закупки буквально за две-три недели до “дня Икс”. В результате, в их тендер попросту не приходят поставщики. Причина проста – они уже загружены и не могут взять дополнительные заказы.

Как избежать подобной ситуации и какие категории товаров стоит закупить уже сейчас, чтобы получить лучшее предложение на рынке, поговорим в этом материале.

Сувенирная продукция

Среди наиболее популярных подарков для сотрудников и партнеров: брендированные чашки, пледы, бутылки для воды и т.д. Также в последнее время все больше заказывают эксклюзивные подарки, которые создаются индивидуально исходя из запросов компании.

Естественно, чтобы нанести на продукцию тематический брендинг или реализовать какую-то необычную задумку, поставщику потребуется больше времени, чем на стандартный заказ. А если учесть, что такой тендер лучше проводить в формате двухэтапных торгов, запрашивая тестовые образцы, то на производство и последующее утверждение лучше закладывать не менее 1-1,5 месяца.

Вовремя объявленная закупка может сэкономить заказчику до 20% от первоначальной стоимости.

Организация мероприятий

Эту категорию идеально характеризует правило “чем раньше, тем лучше”. Аренда помещения, кейтеринг, заказ ведущего или шоу-программа – объявлять закупку подобных услуг стоит как минимум за три месяца до ивента, так как расписание лучших специалистов в этой сфере расписано надолго вперед.

Если же тендер будет проводиться в ноябре, то и придут в него не 15 участников, а лишь те, кто остался на рынке. Поэтому качество услуг, даже при условии экономии, может испортить впечатление от праздника.

Кроме того, в этой категории эффективнее всего проводить двухэтапные торги, то есть компании необходимо время, чтобы оценить качество товара.

Например, попробовать кейтеринг и посмотреть возможные варианты сервировки и подачи блюд, и лишь после этого звать участников в ценовой тендер. При соблюдении всех условий можно сэкономить до 15%.

Полиграфическая продукция

В частности, блокноты, которые весь следующий год будут использовать сотрудники компании. В Украине сейчас много производителей, которые могут изготовить качественную брендированную продукцию с учетом корпоративного стиля. Это одна из самых конкурентных категорий товаров, и в тендерах обычно участвуют минимум 10 до 13 поставщиков, а средняя экономия составляет 10-15%.

Но чтобы получить эту выгоду, объявлять закупку необходимо как можно раньше, так как товар достаточно сезонный, и поставщикам нет смысла расширять свои мощности и штат. Если же заказ будет только в декабре, то нужно учитывать, что изготовят его не ранее февраля.

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Планирование – неотъемлемая часть эффективного процесса закупок. Не прогнозируя потребности компании на несколько месяцев вперед, получить высокую конкуренцию, должное качество товара и экономию в торгах крайне сложно.

Особенно это касается закупки продукции, которая пользуется спросом непосредственно на пике сезона.

Чтобы не соглашаться на сомнительного качества товар, чудом оставшийся на рынке, или же платить двойную стоимость, планировать подобные тендеры следует как минимум на полгода вперед.

На внутренний календарь закупок компании необходимо будет потратить время всего раз, а помогать экономить деньги и ресурсы он будет каждый год.

Наталия Ковалева, руководитель проекта коммерческих торгов RIALTO площадки Zakupki.Prom.ua