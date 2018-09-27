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Кредитные карты месяца в Украине. Выбор редакции

Кредитные карты месяца в Украине. Выбор редакции

Тонкий, легкий, но в то же время удобный и безопасный “кошелек”. То, что позволяет не носить с собой крупные суммы денег, и вместе с тем предоставляет подробный отчет о поступлениях и расходах. Догадались, о чем идет речь?

Верно, предметом нашей серии публикаций станут банковские карты. Правда, не простые, а те, что позволяют тратить с комфортом – карты кредитные.

Finance.ua давно их исследует. Создали даже удобный сервис сравнения.

Можно лично сравнить кредитные карты 🧐

Каждый месяц постараемся раскрывать для вас детальные условия лучших, на наш взгляд, предложений по кредитным картам от банков Украины. Затрагиваем только самые важные условия и изменения. Итак, кредитные карты месяца (за период 02.09.2018 – 02.10.2018). Выбор редакции:

По материалам Finance.UA
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