Кредитные карты месяца в Украине. Выбор редакции

Тонкий, легкий, но в то же время удобный и безопасный “кошелек”. То, что позволяет не носить с собой крупные суммы денег, и вместе с тем предоставляет подробный отчет о поступлениях и расходах. Догадались, о чем идет речь?

Верно, предметом нашей серии публикаций станут банковские карты. Правда, не простые, а те, что позволяют тратить с комфортом – карты кредитные.

Finance.ua давно их исследует. Создали даже удобный сервис сравнения.

Каждый месяц постараемся раскрывать для вас детальные условия лучших, на наш взгляд, предложений по кредитным картам от банков Украины. Затрагиваем только самые важные условия и изменения. Итак, кредитные карты месяца (за период 02.09.2018 – 02.10.2018). Выбор редакции: