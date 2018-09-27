Межбанк: доллар к 28,28 подняли покупки нерезидентов, у которых начался сезон репатриации дивидендов

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 5,72 коп., на торгах вторника потерял 6,36 коп., оказавшись на уровне 28,27 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 02-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 5,81 коп., составил 28,27 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 октября с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,24 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно вырос в цене, приподнявшись к 28,26/28,28 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45 Киева на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.

С 10.45 на межбанке появились продажи СКВ экспортерами, которых устраивала действующая цена доллара. Это выровняло спрос и предложение безналичного «американца», удерживая текущую цену (28,27/28,28 UAH/USD) последнего до 14.40 Киева. Экспортеры ввиду сохранения проблем с гривневой ликвидностью, были вынуждены расставаться с обязательной частью экспортной выручки ради нацвалюты.

На 14.40 предложение валюты со стороны экспортеров стало менее объемным, вызвав расширение спреда курса доллара до 28,27/28,29 UAH/USD.

Очередной период стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца» удерживал цены СКВ, по сути, до самого закрытия сессии.

Торги безналичным долларом на межбанке во вторник завершились в районе этой отметки.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,27 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,270 / 28,290

евро – 32,552 / 32,575

российский рубль – 0,4314 / 0,4320

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1535/ 1,1536

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