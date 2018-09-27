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Укрнафта погасила 1,1 млрд грн налогового долга

Укрнафта погасила 1,1 млрд грн налогового долга

Укрнафта за январь-сентябрь 2018 уплатила 1,1 млрд грн в счет погашения просроченного налогового долга.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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В общем консервативный план компании предусматривает возвращение 1,2 млрд грн долга в 2018 году.

На конец третьего квартала 2018 года просроченный налоговый долг Укрнафты составил 10,7 млрд грн. Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности.

В компании напомнили, что большая часть долга сформировалась в течение 2014-2015 лет до смены менеджмента компании.

По материалам НВ
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