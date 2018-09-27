Банк Глобус увеличивает максимальные ставки для вкладов от 12 мес.

Банк Глобус с украинским капиталом решил увеличить максимальные процентные ставки для вкладов на срок от 12 месяцев.

Так, по депозиту “Классический Накопительный” сроком от 12 мес. (от 366 дн.) вкладчик получит до 16,8%.

Но данный вклад можно разместить на срок и поменьше – от 6 мес. Максимальный срок размещения – 30 месяцев.

Отметим, что у Банка Глобус линейка разных продуктов для вкладов в гривне, долларах и евро.

Также у читателей портала Finance.ua, благодаря программе “Бонус к депозиту”, имеется возможность получить больше по вкладам Банка Глобус.

Ниже по ссылке вы можете посмотреть на все Бонусы как этого, так и других банков Украины.

Выплата бонуса от Finance.ua происходит в течение 32 дней после размещения средств на депозите.