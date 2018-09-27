День финансов, 1 октября: магазин Amazon, вердикт Маску, неутешительные прогнозы Ryanair

В понедельник, первый день октября, мы расскажем о «жизни» далеко не последних компаний Украины и мира:

WOG. Фонду гарантирования никак не удается найти покупателей на долги сети WOG. «Голландский» аукцион Фонда по продаже прав требования банка “Форум” на 1,56 млрд грн по кредитным договорам №1-0020/13/30-KL и №1-0021/13/30-KL, заключенным с юрлицами, которые обеспечены 32 АЗС (входят в сеть WOG), так и не состоялся. Заявки отсутствовали. И это при том, что стоимость лота снижалась до 625 млн грн. Это 40% от стартовой цены, которая – по расчетам ФГВФЛ – соответствует сумме задолженности соответствующих заемщиков перед банком. В связи с этим событием в нашей еженедельной рубрике «термин понедельника» рассмотрим «андеррайтинг» в банковском деле.



Что это?

Андеррайтинг — при процедуре андеррайтинга изучают платежеспособность и кредитоспособность потенциального заемщика. Методика в каждом банке своя. Как результат — банк выносит положительное либо отрицательное (отказ) решение по кредитной заявке претендента. Иногда банк может принять и компромиссное решение — предоставить кредит, но не на тех условиях и не на ту сумму, на которые рассчитывал заявитель.

Amazon. Американская компания-гигант в области электронной торговли открывает реальный магазин, где продаются популярные товары с вебсайта компании. Магазин называется «Amazon 4-star». Здесь продаются товары, получившие от покупателей на вебсайте компании рейтинг в 4 или 5 звезд по используемой Amazon пятибалльной шкале.

Tesla. В США приняли решение по основателю компании Илону Маску. Напомним, вокруг него разразился скандал по поводу его записей в Twitter: 7 августа основатель Tesla опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи.

Scatec Solar. Компания Scatec Solar (Норвегия) планирует привлечь синдицированный кредит размером до 13,5 млн евро для строительства солнечной электростанции в Украине. На эти средства планируется построить станцию мощностью 30 МВт.

Uber. Продолжается разбирательство относительно официального оформления водителей компании. В правительстве Британии считают, что компания должна официально оформлять своих водителей, предоставлять им оплачиваемый отпуск и больничный. Компания с такой позицией не согласна — ее представители утверждают, что сервис является агрегатором, а не таксомоторной компанией.

Ryanair. Ирландская авиакомпания-лоукостер ухудшила прогноз чистой прибыли на 2019 финансовый год. Помимо того, Ryanair сообщила о решении закрыть базы в аэропортах Эйндховен (Нидерланды) и Бремен (Германия).

Rozetka. Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО “Розетка.Уа”, Киев) арендовал 1,8 тыс. кв. м площадей в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) FontanSky (Одесса) под размещение магазина.

Renault. Французский автопроизводитель планирует превратить Бель-Иль, расположенный в Бискайском заливе у побережья французской Бретани, во что бы вы думали? В целый «умный остров». Этот проект станет важным первым шагом в понимании того, что можно сделать в небольших сообществах, сталкивающихся с энергетическими проблемами.