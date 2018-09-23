Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 4 0

Renault создаст первый «умный остров» во Франции

Renault создаст первый «умный остров» во Франции

Французский автопроизводитель Renault планирует превратить Бель-Иль, расположенный в Бискайском заливе у побережья французской Бретани, в первый отечественный «умный остров».

Не так давно, в феврале этого года, Renault помогла электрифицировать португальские острова Мадейру и Порту-Санту подобно производителю электромобилей Tesla, обеспечившему совместно с энергетической компанией Kauai Island Utility Cooperative (KIUC) электроэнергией Гавайи благодаря установке солнечной электростанции.

Читайте также: Renault разработал беспилотный грузовик для доставки товаров

В течение следующих двух лет Groupe Renault разработает для острова интеллектуальную электрическую экосистему, призванную сократить его углеродный след и увеличить энергетическую независимость. Жители острова вынуждены полагаться на подводные кабели или генераторы для обеспечения электроэнергией, поэтому здесь одни из самых высоких в мире тарифов на электроэнергию.

В проекте будет задействован парк электрических транспортных средств: хетчбэков Renault Zoe и фургонов Renault Kangoo Z.E., чтобы помочь островитянам перемещаться с помощью райдшеринг-сервиса. Электромобили будут подпитываться зарядными устройствами на солнечных панелях, установленных на крышах местных зданий, которые также будут снабжать электроэнергией учебные заведения для освещения и тепла.

Аккумуляторные батареи, срок эксплуатации которых в автомобиле завершился, всё ещё могут использоваться для хранения электроэнергии для обеспечения питания электрической сети, поэтому Renault также установит ряд батарей с истёкшим сроком эксплуатации для сбора и хранения возобновляемой энергии для использования в дальнейшем.

Нельзя сказать, что это будет сразу в полной мере смарт-остров, но этот проект станет важным первым шагом в понимании того, что можно сделать в небольших сообществах, сталкивающихся с энергетическими проблемами. Уроки, полученные в Бель-Иле, помогут исследователям понять, как электромобили, аккумуляторы и возобновляемые источники энергии могут совместно работать наиболее эффективным образом, чтобы в конечном итоге использовать это опыт для решения энергетических проблем материка.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018