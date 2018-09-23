Renault создаст первый «умный остров» во Франции

Французский автопроизводитель Renault планирует превратить Бель-Иль, расположенный в Бискайском заливе у побережья французской Бретани, в первый отечественный «умный остров».

Не так давно, в феврале этого года, Renault помогла электрифицировать португальские острова Мадейру и Порту-Санту подобно производителю электромобилей Tesla, обеспечившему совместно с энергетической компанией Kauai Island Utility Cooperative (KIUC) электроэнергией Гавайи благодаря установке солнечной электростанции.

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В течение следующих двух лет Groupe Renault разработает для острова интеллектуальную электрическую экосистему, призванную сократить его углеродный след и увеличить энергетическую независимость. Жители острова вынуждены полагаться на подводные кабели или генераторы для обеспечения электроэнергией, поэтому здесь одни из самых высоких в мире тарифов на электроэнергию.

В проекте будет задействован парк электрических транспортных средств: хетчбэков Renault Zoe и фургонов Renault Kangoo Z.E., чтобы помочь островитянам перемещаться с помощью райдшеринг-сервиса. Электромобили будут подпитываться зарядными устройствами на солнечных панелях, установленных на крышах местных зданий, которые также будут снабжать электроэнергией учебные заведения для освещения и тепла.

Аккумуляторные батареи, срок эксплуатации которых в автомобиле завершился, всё ещё могут использоваться для хранения электроэнергии для обеспечения питания электрической сети, поэтому Renault также установит ряд батарей с истёкшим сроком эксплуатации для сбора и хранения возобновляемой энергии для использования в дальнейшем.

Нельзя сказать, что это будет сразу в полной мере смарт-остров, но этот проект станет важным первым шагом в понимании того, что можно сделать в небольших сообществах, сталкивающихся с энергетическими проблемами. Уроки, полученные в Бель-Иле, помогут исследователям понять, как электромобили, аккумуляторы и возобновляемые источники энергии могут совместно работать наиболее эффективным образом, чтобы в конечном итоге использовать это опыт для решения энергетических проблем материка.