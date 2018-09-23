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В США приняли решение по основателю Tesla

В США приняли решение по основателю Tesla

Основатель Tesla Илон Маск, вокруг которого разразился скандал по поводу его записей в Twitter, покинет пост главы совета директоров компании, пишет Сегодня.

Решение было принято в рамках соглашения, заключенного Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. У него есть 45 дней, чтобы покинуть занимаемую должность.

Отмечается, что в течение трех лет основатель Tesla не сможет вновь стать главой совета директоров, но сохранит должность генерального директора компании и останется членом совета.

Илон Маск согласился выплатить 20 млн долларов штрафа, оставив за собой право не признавать вину.

Справка Finance.ua

  • 7 августа основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи.
  • После этого группа акционеров компании подала иск против бизнесмена, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной основателем компании недостоверной информации. Комиссия по ценным бумагам заинтересовалась, почему Маск сообщил об этом не в официальном документе, который по правилам подается в комиссию.
По материалам Сегодня
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