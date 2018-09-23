В США приняли решение по основателю Tesla

Основатель Tesla Илон Маск, вокруг которого разразился скандал по поводу его записей в Twitter, покинет пост главы совета директоров компании, пишет Сегодня.

Решение было принято в рамках соглашения, заключенного Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. У него есть 45 дней, чтобы покинуть занимаемую должность.

Отмечается, что в течение трех лет основатель Tesla не сможет вновь стать главой совета директоров, но сохранит должность генерального директора компании и останется членом совета.

Илон Маск согласился выплатить 20 млн долларов штрафа, оставив за собой право не признавать вину.

Справка Finance.ua

7 августа основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи.