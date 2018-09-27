Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 193 0

Фонд гарантирования не нашел покупателей на долг сети WOG

Фонд гарантирования не нашел покупателей на долг сети WOG

28 сентября планировался “голландский” аукцион Фонда гарантирования вкладов по продаже прав требования банка “Форум” на 1,56 млрд грн по кредитным договорам №1-0020/13/30-KL и №1-0021/13/30-KL, заключенным с юрлицами, которые обеспечены 32 АЗС (входят в сеть WOG).

Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Стоимость лота снижалась до 625 млн грн (40% от стартовой цены, которая – по расчетам ФГВФЛ – соответствует сумме задолженности соответствующих заемщиков перед банком “Форум”).

Напомним, между Фондом гарантирования и сетью WOG продолжаются многочисленные судебные споры.

ФГВФЛ заявлял, что 10 октября Большая Палата Верховного Суда должна рассмотреть дело №803/1273/16, в рамках которого суды низших инстанций удовлетворили требования одного из должников банка “Форум” (ООО “Золотой Экватор”, которое связано с сетью WOG) и признали противоправными действия Фонда по продаже на открытых торгах прав требования банка по соответствующим кредитным договорам. Суды предыдущих инстанций мотивировали свои решения тем, что наличие судебного решения о взыскании задолженности с должника исключает продажу взысканной по решению суда суммы (уступка прав требования) в пределах ликвидационной процедуры банка.

Ранее ликвидатор банка «Форум» получил судебные решения о взыскании с ООО «Золотой экватор» и МЧП «ВК Импекс” по 500 млн грн (по кредитному договору №1-0020/13/30-KL) и 150 млн грн (по кредитному договору №1-0021/13/30-KL), однако компании-заемщики добились в судах отсрочки на выплату долгов – соответственно до осени 2021 и весны 2022 года.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018