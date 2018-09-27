Фонд гарантирования не нашел покупателей на долг сети WOG

28 сентября планировался “голландский” аукцион Фонда гарантирования вкладов по продаже прав требования банка “Форум” на 1,56 млрд грн по кредитным договорам №1-0020/13/30-KL и №1-0021/13/30-KL, заключенным с юрлицами, которые обеспечены 32 АЗС (входят в сеть WOG).

Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Стоимость лота снижалась до 625 млн грн (40% от стартовой цены, которая – по расчетам ФГВФЛ – соответствует сумме задолженности соответствующих заемщиков перед банком “Форум”).

Напомним, между Фондом гарантирования и сетью WOG продолжаются многочисленные судебные споры.

ФГВФЛ заявлял, что 10 октября Большая Палата Верховного Суда должна рассмотреть дело №803/1273/16, в рамках которого суды низших инстанций удовлетворили требования одного из должников банка “Форум” (ООО “Золотой Экватор”, которое связано с сетью WOG) и признали противоправными действия Фонда по продаже на открытых торгах прав требования банка по соответствующим кредитным договорам. Суды предыдущих инстанций мотивировали свои решения тем, что наличие судебного решения о взыскании задолженности с должника исключает продажу взысканной по решению суда суммы (уступка прав требования) в пределах ликвидационной процедуры банка.

Ранее ликвидатор банка «Форум» получил судебные решения о взыскании с ООО «Золотой экватор» и МЧП «ВК Импекс” по 500 млн грн (по кредитному договору №1-0020/13/30-KL) и 150 млн грн (по кредитному договору №1-0021/13/30-KL), однако компании-заемщики добились в судах отсрочки на выплату долгов – соответственно до осени 2021 и весны 2022 года.