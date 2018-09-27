Энергоатом будет закупать продукцию у хорватской компании через ProZorro

ГП “НАЭК “Энергоатом” будет покупать продукцию у хорватской компании INETEC путем применения переговорной процедуры закупки через ProZorro, что обеспечит значительную экономию средств.

Об этом информирует пресс-служба компании.

“Возможности закупок у хорватской компании INETEC путем заключения прямого контракта были обсуждены 19-21 сентября 2018 года в Загребе с руководством компании. По результатам рабочей встречи в ближайшее время будет заключен контракт с INETEC на поставку запасных частей к системам контроля для энергоблоков АЭС путем применения переговорной процедуры закупки через ProZorro, что обеспечит значительную экономию средств”, – говорится в сообщении.

НАЭК «Энергоатом» в переговорах принимали участие первый заместитель директора ОП «Атомкомплект» Валерий Годунок, исполнительный директор по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок Наталья Мусевич, директор по управлению закупками Валерий Васильков и директор документального обеспечения работы тендерного комитета Людмила Сумера.

Компания INETEC входит в состав мировых лидеров в области научных исследований, разработки, конструирования, изготовления систем вихретокового, ультразвукового и неразрушающего контроля, которые эксплуатируются на АЭС с реакторами ВВЭР, PWR в США, Франции, Китае, Индии, Финляндии, Венгрии, Болгарии. В течение 20 лет «INETEC – институт ядерных технологий» является партнером НАЭК «Энергоатом» в поставке и внедрении современных решений и систем контроля для компонентов первого контура АЭС с реактором типа ВВЭР. По состоянию на сентябрь 2018 года системы контроля INETEC поставлены и эксплуатируются на Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южно-Украинской АЭС.