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Аудит обнаружил в Госводагентстве краж имущества и невозмещенных потерь на 94 миллиона

Аудит обнаружил в Госводагентстве краж имущества и невозмещенных потерь на 94 миллиона

Аудиторская проверка зафиксировала объем краж имущества и невозмещенных потерь в системе Государственного агентства водных ресурсов на 94 млн грн.

Данный факт был обнаружен в ходе проверки выполнения бюджетных программ Госводагентством в течение 2015-2017 годов, а также трех месяцев текущего года, сообщает Государственная аудиторская служба Украины.

«По учетным данным агентства на начало 2015 года стоимость невозмещенных недостач и потерь материальных ценностей составляет 76,1 млн грн, тогда как на конец 2017 года стоимость таких потерь составила 94 млн гривен. То есть за период исследования аудита объем краж имущества увеличился на 17,9 млн гривен. Из всей стоимости таких потерь на виновных лиц отнесены только 2,8 млн гривен», – говорится в отчете аудиторов.

Также в ходе проверки было выявлено, что не работает половина насосных станций для орошения земель в системе Госводагентства.

“Аудиторскими исследованиями установлено, что с каждым годом растет количество неработающих насосных станций и уменьшается фактическая площадь орошаемых земель, водохозяйственная сеть не восстанавливалась в течение нескольких десятилетий, а оборудование закупалось в период с 1960 по 1984 годы», – отмечают аудиторы.

По материалам УКРИНФОРМ
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