Uber заплатит $148 млн за сокрытие утечки данных клиентов и водителей

Сервис заказа такси Uber заключил судебное соглашение в рамках дела по коллективному иску 50 штатов США и федерального округа Колумбия, который был подан против компании из-за сокрытия ею утечки данных 57 млн клиентов и 600 тысяч водителей.

“В рамках общенационального урегулирования Uber согласилась заплатить 148 млн долларов. Айова получит 612,9 тыс. долларов, которые будут направлены в Фонд потребительского образования и судебных разбирательств штата”, – сообщается на сайте генпрокурора Айовы Тома Миллера.

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Помимо денежных выплат Uber дала обязательство уведомлять пользователей о возможной утечке их данных. Кроме того, компания должна принять меры предосторожности для защиты пользовательской информации, которую Uber хранит у третьих лиц, пишет РБК.

Условия соглашения также обязывают Uber сформировать политику по обеспечению безопасности данных. Эта политика должна учитывать потенциальные риски и предусматривать защитные меры на случай кибератак. Наконец, Uber придется найти внешних экспертов, которые будут проводить регулярные проверки компании на предмет защищенности данных.