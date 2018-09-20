Сингапур оштрафовал Uber на $6,6 миллиона и ограничил в действиях

Антимонопольный комитет Сингапура наложил штрафы на компании Grab и Uber и ввел ограничения на их деятельность после того, как их слияние в марте привело к удорожанию услуг на рынке.

Об этом сообщает Reuters.

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«В Сингапуре наложены штрафы на компании Grab и Uber и введены ограничения на их деятельность, чтобы открыть рынок их конкурентам после того, как слияние двух гигантов в марте привело к удорожанию услуг», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Uber должен заплатить 6,6 миллиона долларов США, а Grab – 6,4 миллиона долларов США.

Компания также должна продать часть бизнеса, которая предоставляет услуги по прокату автомобилей, любому конкуренту, который предложит “разумную” сумму. Американской компании также запрещено продавать сами машины для проката компании Grab без разрешения Антимонопольного комитета.

В Uber уже заявили, что решение АМК основывалось на “неадекватно узком определении рынка”, поэтому компания рассмотрит возможность подачи апелляции на решение сингапурского органа.

В свою очередь, в Grab сообщили, что сделка была заключена без нарушения национального законодательства.

Компания Uber продала свой бизнес в Юго-Восточной Азии большем региональному конкуренту Grab в марте в обмен на 27,5-процентную долю акций сингапурской компании.