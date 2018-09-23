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В Хмельницкой области заработали две солнечные электростанции

В Хмельницкой области заработали две солнечные электростанции

В Хмельницкой области заработали солнечные электростанции.

Объекты построены и введены в эксплуатацию внешнеэкономической ассоциацией “Новосвит” (Винница).

Мощность Вишнопольськой солнечной электростанции составляет 1850 кВт/ч, стоимость проекта составляет 49,5 млн грн., создано пять новых рабочих мест.

Мощность Северинской солнечной электростанции составляет 837 кВт/ч, стоимость проекта – 22 млн грн., создано три рабочих места.

ООО “РесурсЭкоЭнерго” построены малые ГЭС на реке Случь в селах Самчики и Губин, инвестировано более 10,0 млн.грн. В первом полугодии вышеуказанными ГЭС произведено 570 тыс. КВт/ч.

По материалам Finance.UA
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