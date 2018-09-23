Украина до конца года не сможет поставлять в ЕС без пошлин масло, кукурузу и томаты

Экспортеры на 100% использовали тарифные квоты на целый ряд украинских товаров для беспошлинного экспорта в ЕС.

Об этом заявила замминистра аграрной политики Ольга Трофимцева, передает Секретариат по поддержке экспорта украинской продовольственной и аграрной продукции, который работает в рамках проекта ФАО (ООН).

При этом, как пишет “Сегодня” квоты на мед, виноградный и яблочный сок были исчерпаны уже 11 января.

“Лучшим подтверждением того, что соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и пищевого экспорта на рынки стран ЕС. Уже традиционно украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло и др.”, – подчеркнула замминистра.

По ее словам, также использованы дополнительные торговые преференции, которые были получены в 2017 году, на кукурузу, мягкую пшеницу, мед и обработанные томаты.

“Более чем на 85% использованные объемы тарифных квот на украинский крахмал и на 99,4% в обработанный крахмал, мясо птицы – на 75%, яйца и альбумины – 53,7%, чеснок – 61,2%”, – добавила Трофимцева.

По ее словам, пока остаются неисчерпанными импортные тарифные квоты ЕС на сахарный сироп – 2000 тонн, грибы – 500 тонн, обработанную продукцию из масла – 250 тонн и другие.

Трофимцева отметила, что некоторые квоты остаются неиспользованными по объективным причинам, как, например, в случае баранины или говядины, для экспорта которых Украина все еще ожидает открытия рынка ЕС для отечественных производителей.