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От $24 до 175 тыс.: сравнили цены на квартиры в разных районах Киева (инфографика)

От $24 до 175 тыс.: сравнили цены на квартиры в разных районах Киева (инфографика)

Дороже всего недвижимость стоит в Печерском районе столицы. За однокомнатную квартиру в среднем придется заплатить $72 тыс. За трехкомнатную – $175 тыс. В Шевченковском районе цены меньше.

В Дарницком районе однокомнатная квартира в среднем стоит $37,5 тыс. Это один из самых дорогих спальных районов столицы, пишет olx.ua.

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Выгоднее всего покупать жилье в Святошинском районе. Так, за $49 тыс. можно купить трехкомнатную квартиру. Двухкомнатная стоит $32,6 тыс. Однокомнатная — $24,6 тыс.

Двухкомнатная квартира в Деснянском районе в среднем стоит до $37 тыс. За $40-56 тыс. можно найти варианты на левом берегу в Днепровском и Дарницком районах. Такие же цены на правом берегу в Подольском, Голосеевском, Оболонском и Соломенском районах.

Трехкомнатные квартиры в спальных районах и на Подоле в среднем стоят от $48,5 до 75 тыс.

Специалисты прогнозируют, что осенью однокомнатные квартиры подорожают на 11-13%, двухкомнатные — на 14-16%, трехкомнатные — на 4-6%.

По материалам Газета по-Украински
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