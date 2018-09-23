В НБУ объяснили, как пятикратное повышение учетной ставки влияет на доходность депозитов

Пятикратное повышение учетной ставки до 18% не имело существенного влияния на стоимость депозитов.

Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

“Цикл ужесточения монетарной политики, который был начат Нацбанком в октябре 2017 года и уже состоит из пяти этапов повышения учетной ставки (с 12,5% до 18%), не имел существенного влияния на стоимость ресурсов для банков. Ставки по гривневым депозитам прекратили уменьшаться с сентября 2017 года и находятся на уровне 14%”, — отметил Данилишин.

Как добавил он, стоимость гривневых депозитов практически не диверсифицируется в зависимости от срока (рынок сегментирован на депозиты до 3-х месяцев и депозиты на другой срок).

При этом, по словам Данилишина, признаком ненадлежащего функционирования этого сегмента рынка банковских услуг также является то, что с начала года ставки по 6-месячным депозитам вдвое превышали ставки по 12-месячным депозитам.

“Причинами такой ситуации может быть невозможность досрочного изъятия срочных депозитов (норма действующая с июня 2016 года) в условиях низкого уровня доверия населения к банковской системе”, — добавил глава Совета НБУ.

Он также уточнил, что из-за низких темпов восстановления корпоративного кредитования спрос банков на валютное фондирование оставался низким.

Процентные ставки по валютным депозитам до сих пор находятся на исторических минимумах и колеблются в пределах 2,8% −3,3% годовых по 6-12 месячным депозитам соответственно.

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