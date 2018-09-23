Audi Japan обвинили в фальсификации данных о выбросах вредных газов

Японское представительство немецкого автопроизводителя Audi фальсифицировало данные о выбросах вредных газов.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, передает «Коммерсант».

Audi Japan занижала результаты тестов с июля 2014 года по июль 2018-го.

Тесты проводились в Германии. Компания утверждает, что предоставляла заниженные результаты непреднамеренно.

Audi Japan пообещала выпустить официальное заявление по этому поводу позднее 28 сентября. Ранее в фальсификации данных были также уличены японские автоконцерны Nissan Motor и Subaru.

Напомним, автоконцерн Volkswagen, в который входит Audi, оказался в центре дизельного скандала в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что он сознательно искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.

Правительство США обязало концерн отозвать 482 тыс. легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. 18 июня глава Audi Руперт Штадлер был задержан.