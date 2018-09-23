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Украина ввела санкции против российских транспортных компаний

Украина ввела санкции против российских транспортных компаний

По инициативе Службы безопасности Украины применены специальные санкции и ограничительные меры к отдельным субъектам предпринимательской деятельности РФ, заключившим контракты с предприятиями транспортной отрасли на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в течение 2018 года ряд российских юридических и физических лиц заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории. На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила» Луганской таможни.

«Своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила и причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Это наносит существенные убытки экономике Украины», – сообщили в СБУ.

Сейчас СНБО и Минэкономики введены санкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора, в частности против АО «РЖД Логистика», ООО «Промкомплекспласт», ООО «Газголдер» и других субъектов хозяйствования РФ.

Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают выводу капиталов за пределы нашего государства.

По материалам УБР
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