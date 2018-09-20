В "Киевстаре" пропал мобильный интернет - пользователи жалуются на сбой

В четверг, 27 сентября, пользователи “Киевстара” массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

Об отсутствии мобильного интернета “Киевстар” сообщают жители Киева, Сум и Днепра. Они оставляют комментарии на странице мобильного оператора в Facebook.

“Не знаю, что там с 4G, но у меня сегодня в Сумах вообще ни одного “G” нет”.

“В Киеве на Печерске на некоторых номерах КС пропал мобильный интернет. Любой. При перезагрузке телефона на секунду появляется и исчезает”, – пишут пользователи.

Как сообщалось, в Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета. Министерство экономического развития и торговли планирует юридически закрепить ограничение минимальной скорости интернета в 30 Мбит/с, если для строительства инфраструктуры привлекаются государственные деньги.