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Украина обогнала ЕС по количеству новых квартир на жителя страны

Украина обогнала ЕС по количеству новых квартир на жителя страны

Идея хоть в чем-то догнать Европу стала реальностью: по количеству новых квартир на каждого жителя страны Украина обогнала Евросоюз.

“Соответствующий отечественный показатель, рассчитанный Нацбанком по итогам 2017 года, составляет 2,9 квартиры на 1000 человек, тогда как в ЕС этот коэффициент равен 2,8. При этом отечественные застройщики за год ускорились на 13% в деле введения в эксплуатацию нового жилья, достигнув уровня в 5,9 миллиона квадратных метров – именно столько они сдали в 2017-м. На долю Киева и области по этому показателю пришлось 43% – это первое место. Конкуренцию столичному региону пытаются составить Одесса с пригородами и Львов”, – говорится в сообщении. Подчеркивается, что за последний год средняя цена квадратного метра жилой площади в новостройках почти не менялась, находясь на отметке в 22 000 гривен.

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При этом национальная валюта за это время обесценилась примерно на 10%, из-за чего выросла себестоимость строительства – значительная часть необходимых для него материалов закупается за рубежом. Но застройщиков это не остановило – они все активнее наводняют рынок новыми квартирами.

При этом отмечается рост популярности двухкомнатных квартир – тенденция последних нескольких месяцев. И спрос на них увеличился в уже обжитых спальных районах, что говорит о желании покупателей улучшить условия жизни, а не приобрести квартиру для сдачи в аренду. Крупнейшие застройщики в унисон утверждают, что больше не строят так называемых смартквартир – ультракомпактного жилья площадью менее 18 квадратных метров.

По материалам НВ
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