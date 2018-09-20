С 27 сентября меняются ставки по депозитам двух банков

С четверга, 27 сентября, изменились условия по ставкам для депозитов банка ВТБ-Украина и Глобус банка.

Так, по депозиту “Конструктор +” от ВТБ-Украина вкладчик получит следующие процентные ставки:

3 – 5 мес. (91 – 180 дней) – до 15,50%

6 – 11 мес. (181 – 364 дня) – до 16,50%

12 мес. и больше (365+ дней) – до 17,0%

Минимальная сумма вклада должна составлять 50 тыс. грн.

По вкладу “Классический Накопительный” от Глобус Банка с 27 сентября 2018 года следующие условия:

6 мес – 9 мес (184-274 дн.) – 14,50 %

10 мес. – 12 мес. (от 275 – 365 дн.) – до 16,3%

от 12 мес. (от 366 дн.) – до 15,0%

Напомним, что по депозитам каждого из этих банков можно получить бонус в виде повышенной процентной ставки – до 1,75% по вкладу от ВТБ-Украина и до 2% по вкладу от Глобус Банка.