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Фонд гарантирования отчаялся продать активы банков-банкротов – привлек консультантов

Фонд гарантирования отчаялся продать активы банков-банкротов – привлек консультантов

Фонд гарантирования вкладов намерен выйти на международные рынки с продажей активов неплатежеспособных банков. С этой целью ведомство провело конкурс и уже отобрало компанию-консультанта, которая возьмет на себя хлопоты по предпродажной подготовке. Первый пул активов стоимостью 8 млрд. грн. выставят на продажу на площадке Prozorro.Продажи уже в декабре. Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

Идея Фонда заключается в том, чтобы начать торговать залогами банков-банкротов не «поштучно», а пулами. Впрочем, в отличие от прошлогодней скандальной затеи Нацбанка, Фонд будет объединять в один лот только те активы, которые не сумел продать в индивидуальном порядке.

А чтобы повысить конверсию продаж, к процессу привлекают сторонних консультантов. В частности, на проведенном конкурсе чиновники подписали контракт с украинской дочкой британской компании «Exito Partners». Именно она займется предпродажной подготовкой первого пробного пула и, по задумке ФГВФЛ, должна стать проводником для иностранцев на украинский рынок.

В первый пакет включили непроданные на голландском аукционе активы юрлиц 21 банка – права требования по 200 кредитным договорам.

Впрочем, чиновники намекают, что рассчитывать на высокую цену продажи в рамках пилотного проекта не стоит.

По материалам УБР
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