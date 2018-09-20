С работодателей взыщут неуплаченные налоги из-за «зарплат в конверте»

В течение января-августа 2018 года, представителями органов ГФС обнаружено 5,1 тыс. наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений с работодателем.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлены нарушения налогового законодательства у 46% проверенных субъектов хозяйствования. По результатам проверок в бюджет доначислено почти 642 млн грн налога на доходы физических лиц, 173 млн грн единого взноса и 28 млн грн военного сбора.

Кроме того, за указанный период по результатам контрольно-проверочной работы выявлено 138 граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

По результатам других принятых мер к государственной регистрации привлечено 10,9 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджеты дополнительно уплачено 11,2 млн грн налога и сбора и 14 млн грн единого взноса.

Изобретательность украинских налоговиков не имеет границ. Чтобы повысить сборы в бюджет, они стали выдумывать новое применение налогу на доходы физлиц и военному сбору — насчитывать их на возмещения, которые компании выплачивают своим работникам за потраченные на товары средства.

Речь о привычных хозяйственных нуждах: когда секретарь покупает за свои деньги бумагу для принтера или водитель, заправляет машину, чтобы отвезти директора. И в каждом случае компания возвращает людям потраченные деньги по чекам, и закрывает эту историю. Однако с недавних пор ГФС стала называть возмещение таких затрат прибылью физлица и насчитывать на них НДФЛ и военный сбор, требуя уплатить совокупно 19,5% суммы.