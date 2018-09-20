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Благотворительный фонд Вадима Ермолаева сделал подарок детской больнице.

К сожалению, государство не может обеспечить детские больницы всем необходимым обо-рудованием, в то время как вполне доступные приборы могут спасти жизни многих малы-шей. В этой ситуации помощь детям и медикам становится заботой неравнодушных, а спа-сение жизней начинает зависеть от готовности поделиться своими доходами с незнакомы-ми тебе людьми.

Днепропетровский специализированный центр матери и ребенка им. Профессора М.Ф. Руднева недавно получил ценный подарок – ультрасовременную ультразвуковую медицинскую систему компании GE Medical Systems стоимостью более миллиона гривен. Оборудование было предо-ставлено Благотворительным фондом «Киддо» и куплено за счет целевого взноса днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Медицинский центр, где делают сложные операции малышам с первых дней рождения, давно нуждался в таком оборудовании. Аппарат специально был создан для врачей анестезиологов, имея размер с книгу и легкий вес он оснащен двумя дополнительными датчиками, которые поз-воляют одновременно «просвечивать» участки тела с разных сторон.

«Ранее операции делались «в слепую», анестетик или катетер вводили, ориентируясь на общее анатомическое расположение органов, – пояснил начальник медицинской части Алексей Власов, – а с помощью прибора мы видим где точно находится сосуд или нерв. Это делает проведение операций у маленьких детей безопасным, помогает не травмировать внутренние органы».

По материалам Kiddo
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