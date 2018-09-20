Европарламент заблокировал выделение Турции 70 млн евро

В Европарламенте отменили выделение Турции помощи в размере 70 миллионов евро на подготовку к вступлению в Евросоюз.

Соответствующее решение принял бюджетный комитет Европарламента.

Читайте также: ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 24%, лира и валюты EM дорожают

Данное решение обусловлено отсутствием в Турции прогресса в сферах верховенства права, прав человека и свободы СМИ.

“Бюджетный комитет решил отменить 70 млн евро помощи Турции, которые должны были пойти в фонд по подготовке к вступлению в ЕС”, – отметили в комитете.

Вместо этого указанные средства предлагается перераспределить на реализацию мероприятий Евросоюза по преодолению миграционной кризиса, в частности в регионе Центрального Средиземноморья.