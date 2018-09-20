Рожкова: 63% украинцев имеют хотя бы 1 банковский счет

Банковская система прошла болезненную очистку, поэтому сейчас мы имеем систему, которая изменилась, стала лучше.

Об этом на Первом валютном форуме портала Finance.ua сообщила Екатерина Рожкова, первый заместитель Председателя Правления НБУ.

По словам представителя НБУ, наряду с банковской системую сейчас существует мощный и большой небанковский сектор.

Также Рожкова отметила, что, по подсчетам Всемирного Банка, 63% людей в Украине имеют хотя бы 1 банковский счет.

И если сравнивать с Европой, нам еще есть куда идти. Ведь больше трети населения не охвачено банковскими услугами.

«Дело в том, что они просто не имеют доступа», – отметила Рожкова.

Новый Закон «О валюте» как раз создан для того, чтобы упростить доступ людям и бизнесу.

«Это в первую очередь финансовая инклюзия, детенизация экономики. Есть новый Закон, который построен на либеральном принципе «что не запрещено, то разрешено»», – говорит Рожкова.

Рожкова отмечает, что впереди еще 4 месяца, за которые НБУ должен заново переписать нормативно-правовые акты. На выходе останется всего 7 нормативно-правовых актов.

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