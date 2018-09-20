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Фонд гарантирования выставляет на продажу два очередных пула кредитов юрлиц

Фонд гарантирования выставляет на продажу два очередных пула кредитов юрлиц

Фонд гарантирования выставляет на продажу в системе ProZorro.Продажи двадцать шестой и двадцать седьмой пулы активов юридических лиц, находящиеся на балансе неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«В системе ProZorro.Продажи, аукционы по продаже 26-го и 27-го пулов активов юридических лиц, находящихся на балансе неплатежеспособных банков, состоятся 23 и 24 октября соответственно. Стартовая цена 26-го пула – 482 млн грн, а 27-го – 210 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона», – говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования отмечают, что в состав 26-го пула вошли права требования по 13 кредитам, находящимся на балансе АО «Дельта Банк». Средняя просрочка – 4 года. Общая задолженность по договорам составляет 2222 млн грн. По 12 кредитам продолжаются судебные производства. 8 кредитов на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

Что касается 27-го пула, то в него вошли права требования по 83 кредитам, находящимся на балансе 4 банков: ПАО «Диамантбанк», АО «Дельта Банк», ПАО «ВиЭйБи Банк» и ПАО «ВБР». Средняя просрочка – 6 лет. Общая задолженность по договорам составила 939 млн грн. По 82 кредитам продолжаются судебные производства. 45 кредитов на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

По материалам УКРИНФОРМ
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