Денис Шкиптан: обыск пришел и к вам. Что делать, чтобы не попасть в еще большую передрягу

Несмотря на все декларации о реформах, об улучшении бизнес-климата и уменьшении давления на бизнес, добропорядочные предприниматели все еще могут столкнуться с необоснованными претензиями со стороны силовых органов. Как действовать в ситуации, когда в ваш офис пришли с обыском, и какие права есть у бизнеса – попытаюсь кратко рассказать.

Прежде всего, следует отметить, что такое обыск. В соответствии с положениями ч.ч. 1, 2 ст. 234 Уголовно-процессуального кодекса Украины, обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц. Обыск проводится на основании постановления следственного судьи.

К сожалению, в нынешних условиях конкуренции между субъектами хозяйственной деятельности, бывают отдельные случаи проведения обыска помещений не для отыскания, выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения конкретного уголовного преступления, сведения о котором внесены в Единый реестр судебных расследований, а банально, для предотвращения хозяйственной деятельности или отыскания сведений, которые не касаются конкретного уголовного производства, сведения о котором уже внесены.

Никто не имеет права проникнуть в жилище или другое владение лица

В таком случае лицу, к которому пришли правоохранители с целью осуществления такого следственного действия, нужно помнить о своих правах, а также правах и полномочиях лиц, проводящих указанное следственное действие.

Не допускается проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда, постановлению следственного судьи.

Так, лицо, в жилище или ином владении которого проводится обыск, имеет право пользоваться правовой помощью на любой стадии проведения обыска.

Однако, если предприниматель не пожелал участия адвоката, следует знать тонкости проведения процедуры обыска помещения, свои и представителей органа досудебного расследования – права и обязанности, что поможет предотвратить нарушение прав юридического лица и обеспечит защиту.

Во время визита правоохранительных органов с целью проведения обыска, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, лицу, в помещении которого проводится обыск, обязательно должна быть вручена одна копия постановления следственного судьи о разрешении на проведение обыска именно этого помещения, где планируется отыскание вещей и документов.

На практике очень трудно противостоять такому напору, когда правоохранители пришли с целью обыска, а им не удается это сделать из-за отсутствия необходимого на то документа и вашего сопротивления в этой ситуации.

В таком случае нужно привлекать свидетелей к такому «следственному» действию для проведения которого нет правовых оснований, вызвать патруль полиции, зафиксировав такой вызов путем регистрации полученной информации в журнале регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, что в дальнейшем, при наличии признаков состава должностного преступления станет основанием для начала досудебного расследования уголовного производства, совершенного работниками правоохранительных органов и послужит доказательством того, что они действительно провели или пытались провести такой обыск без правовых оснований.

Нередки случаи, когда работник органа досудебного расследования не предоставляет надлежащим образом заверенную копию постановления следственного судьи, то есть без подписей секретаря судебного заседания и следственного судьи, без гербовой печати суда.

Проверьте, ваш ли адрес указан в постановлении следственного судьи в качестве такого, по которому выдано разрешение на проведение обыска (кабинет, этаж, группа помещений).

В случае, если адрес отличается и это помещение находится в пользовании другого юридического лица, сообщите о таком факте правоохранителям относительно предоставления подтверждающих документов.

Также, обратите особое внимание, не являетесь ли вы лицом, в отношении которого осуществляется особый порядок уголовного производства, перечень таких лиц определен статьей 480 Уголовно-процессуального кодекса Украины и имеет особый порядок предоставления разрешения и проведения следственных действий в отношении таких лиц.

Бывают ситуации, когда органом предварительного расследования предоставлены ложные данные о статусе лица, в помещении которого выдано разрешение на проведение обыска, не утвержден особый порядок обращения с таким ходатайством к следственному судье, а при предъявлении документов оказывается, что это лицо, в отношении которого действует специальный порядок проведения следственных действий и такое постановление о разрешении незаконно и противоправно.

Постановление следственного судьи о разрешении на проведение обыска действует в течение одного месяца

Например, если обыск проводится в помещении, к которому имеет доступ лицо со статусом адвоката, то правоохранители обязаны обратить внимание на обозначение «адвокатская тайна» и сообщить о проведении следственного действия в региональный совет адвокатов. Так как доказательства, полученные в ходе обыска в отсутствие представителя совета, суд в дальнейшем признает ненадлежащими.

Постановление следственного судьи о разрешении на проведение обыска действует в течение одного месяца со дня его вынесения следственным судьей, обыск на основании такого решения проводят при обязательном участии лица, обратившегося с ходатайством о проведении обыска к следственному судье с участием не менее двух понятых, которые не могут быть потерпевшими, родственниками подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего, сотрудниками правоохранительных органов, а также лица, заинтересованные в результатах уголовного производства, а потому вы должны требовать для предъявления документы, удостоверяющие личность, у представителей органа досудебного расследования, понятых и других лиц, участвующих в следственном действии.

Если такие требования не были соблюдены представителями правоохранительных органов, вы имеете право не допустить их к проведению обыска помещения, которое находится в вашем владении.

Привлекайте лиц, чьи права и интересы могут непосредственно затрагиваться в ходе проведения такого обыска (владельцев жилья, работников предприятия и т.д.).

Вообще, старайтесь привлечь к участию следственного действия как можно больше лиц, которые смогут зафиксировать процессуальные нарушения и стать свидетелями следственного действия, доказав обстоятельства, которые не согласуются между содержанием протокола об обыске и данными, содержащимися на цифровом носителе.

Помните, что проведение обыска в обязательном порядке фиксируется с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств. Запись, сделанная с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств при проведении следователем, прокурором обыска, является неотъемлемым приложением к протоколу. Действия и обстоятельства проведения обыска, не зафиксированные в записи, не могут быть внесены в протокол обыска и использованы в качестве доказательства в уголовном производстве.

Неприменение технических средств фиксирования уголовного производства в случаях, если оно является обязательным, влечет за собой недействительность соответствующего процессуального действия и полученных в результате его совершения результатов, за исключением случаев, если стороны не возражают против признания такого действия и результатов ее осуществления действительными.

При этом видеозапись, обеспеченная следователем, прокурором, является неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Вместе с тем, предусмотрено право стороны защиты самостоятельно осуществлять видеофиксацию проведения обыска.

Очень важно, чтобы такая видеофиксация проводилась объективно, то есть охватывала все места отыскания вещей и документов, отвечала информации, которая занесена в протокол обыска, второй экземпляр которого вручается руководителю или представителю предприятия, учреждения или организации.

Требуйте объяснений, если с обыском прибыли в период с 22.00 часов до 06.00 часов, не допускается, за исключением неотложных случаев, когда задержка в их проведении может привести к потере следов уголовного преступления или побега подозреваемого, необходимость такой степени вмешательства как обыск, убедительные доказательства о том, почему невозможно получить такие доказательства путем их истребования или временного доступа к вещам и документам.

Отказывайтесь от дачи каких-либо объяснений в ходе проведения обыска

Если в перечне вещей и документов, разрешение на отыскание которых предоставлено, является финансовая и отчетная документация, зафиксируйте, за какой период предоставлено разрешение на отыскание на соответствие изъятой документации.

Отказывайтесь от дачи каких-либо объяснений в ходе проведения обыска, если работники правоохранительных органов намерены допросить вас, то требуйте вручения повестки о вызове на допрос, который может состояться не ранее чем через 3 дня после получения повестки.

Стоит отметить, что для защиты своих прав и интересов лица, в помещении которых проводится обыск, имеют право подавать замечания на протокол обыска, составленный следователем. В таком случае, такое лицо или его адвокат имеют право сделать замечание к такому протоколу обыска.

Для более эффективного действия таких замечаний, они излагаются в письменной форме, на отдельном листе бумаги как приложение к протоколу обыска помещения, в котором фиксируются все нарушения работников органа досудебного расследования, за подписью всех присутствующих при проведении обыска – лица, в жилище которого производится обыск, адвоката, понятых и лиц, которые непосредственно проводят такой обыск.

В будущем такие замечания будут подтверждением того, что такое следственное действие было произведено с нарушениями процедуры со стороны правоохранителей, а значит, доказательства, добытые таким путем, а именно с нарушением – признаны недопустимыми.

И напоследок, все вещи, которые были изъяты в ходе проведения обыска, но не входили в перечень вещей и документов на отыскание которых было предоставлено разрешение в постановлении следственного судьи, но не являются предметами, которые изъяты по закону из обращения, считаются временно изъятым имуществом, право на возврат которых реализуется путем подачи жалобы на решение и бездействие следователя для рассмотрения следственным судьей.

Денис Шкиптан, адвокат, арбитражный управляющий, старший партнер юридической фирмы Pravovest