Суд отказался арестовать счета Укртелекома по иску Ощадбанка

Киевский апелляционный хозяйственной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда Киева, которым было отказано в аресте счетов “Укртелекома”.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений (дело №910/8734/17).

“Рассмотрев мотивы поданных истцом заявлений, с учетом того, что истец не предоставил никаких доказательств того, что ответчик совершает или намерен совершить действия по отчуждению принадлежащего ему имущества, а также действия, которые могут существенно усложнить или сделать невозможным исполнение будущего решения суда, за защитой которых он обратился в суд, в удовлетворении заявлений истца об обеспечении иска следует отказать”, – говорится в решении суда.

В рамках этого дела Ощадбанк хочет взыскать с “Укртелекома” 1,1 млрд гривен задолженности по договору купли-продажи ценных бумаг.

Напомним, 15 сентября 2015 года между “Укртелекомом” и Ощадбанком был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность “Укртелекома”, а последний обязался не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации ООО “ЕСУ”, который является владельцем контрольного пакета акций “Укртелекома”, серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд гривен плюс накопленный купонный доход по облигациям на дату продажи.

В августе 2017 года “Укртелеком” подал исковое заявление в Хозяйственный суд города Киева о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.

В июле 2018 года Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и отменил решение Хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между банком и “Укртелекомом” на сумму более 1 млрд гривен.