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Суд отказался арестовать счета Укртелекома по иску Ощадбанка

Суд отказался арестовать счета Укртелекома по иску Ощадбанка

Киевский апелляционный хозяйственной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда Киева, которым было отказано в аресте счетов “Укртелекома”.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений (дело №910/8734/17).

“Рассмотрев мотивы поданных истцом заявлений, с учетом того, что истец не предоставил никаких доказательств того, что ответчик совершает или намерен совершить действия по отчуждению принадлежащего ему имущества, а также действия, которые могут существенно усложнить или сделать невозможным исполнение будущего решения суда, за защитой которых он обратился в суд, в удовлетворении заявлений истца об обеспечении иска следует отказать”, – говорится в решении суда.

В рамках этого дела Ощадбанк хочет взыскать с “Укртелекома” 1,1 млрд гривен задолженности по договору купли-продажи ценных бумаг.

Напомним, 15 сентября 2015 года между “Укртелекомом” и Ощадбанком был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность “Укртелекома”, а последний обязался не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации ОООЕСУ”, который является владельцем контрольного пакета акций “Укртелекома”, серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд гривен плюс накопленный купонный доход по облигациям на дату продажи.

В августе 2017 года “Укртелеком” подал исковое заявление в Хозяйственный суд города Киева о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.

В июле 2018 года Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и отменил решение Хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между банком и “Укртелекомом” на сумму более 1 млрд гривен.

По материалам РБК-Украина
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