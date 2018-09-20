Объем промышленной продукции в Донецкой области увеличился

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе-августе 2018 года по сравнению с январем-августом 2017 года увеличился на 3,0%. В августе объем продукции был на 3,8% меньше, чем в июле 2018 года, и на 5,6% меньше, чем в августе 2017 года.

Спад в августе в целом по промышленности области вызвали проблемы обеспечения производства углем нужных марок и остановки на ремонт некоторых энергоблоков тепловых электростанций. В производстве кокса и продуктов нефтепереработки объем продукции уменьшился в августе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем на 21,6%, по сравнению с августом 2017 года – на 17,4%, в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – соответственно на 27,2% и 37,2%.

Прирост производства с начала года по сравнению с январем-августом 2017 года достигнут на фоне низкой базы сравнения, ведь тогда, начиная с февраля, объемы произведенной продукции региона снижались вследствие блокады железнодорожных перевозок угля и других грузов на линии разграничения. Так, в январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года спад составил 11,0%. В результате за последние два года (январь-август 2018 года по сравнению с январем-августом 2016 года) производство сократилось на 8,3%.

В январе-августе 2018 года объем продукции был больше, чем в январе-августе 2017 года, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 5,3%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 7,3%, машиностроении – на 7,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 11,0%, производстве химических веществ и химической продукции – на 18,4%.