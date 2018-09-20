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Украина ежегодно недополучает до 750 миллионов евро налогов из-за "схем" - СМИ

Украина ежегодно недополучает до 750 миллионов евро налогов из-за "схем" - СМИ

Ежегодно Украина теряет до 750 миллионов евро налогов через существующие схемы по уклонению от их уплаты.

Об этом говорится в исследовании фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте, результаты которого обнародовало немецкое издание Spiegel Online, пишет DW.

По данным исследователей, под “схемы” попадают железная руда, сталь, продукты сельского хозяйства.

“За минувшие три года (с 2015 по 2017-й) экспорт железной руды из Украины был как минимум на 20% недооценен”, – говорится в исследовании.

Эксперты экстраполируют данные горной промышленности на другие отрасли и приходят к выводу, что сокрытие доходов за границей стоит Украины примерно 3 миллиарда евро.

“Таким образом недопоступление налогов в бюджет Украины ежегодно достигает 750 млн евро”, – отмечают эксперты.

Самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов является установление так называемой трансфертной цены: компании из страны с более высокими налогами, например Украины, продают свою продукцию в отделы той же компании, однако в странах с низким налогами по цене ниже рыночной.

Таким образом, компания предоставляет меньшую сумму прибыли до налогообложения в Украине.

Авторы исследования напомнили, что при этом с 2014 года ЕС предоставил Украине финансовую помощь на 11 миллиардов евро.

По материалам Економічна Правда
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