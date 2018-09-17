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АМКУ проверит возможную монополизацию рынка е-площадок

АМКУ проверит возможную монополизацию рынка е-площадок

Антимонопольный комитет Украины планирует проверить информацию о возможной монополизации рынка электронных площадок в сфере публичных закупок.

Об этом сообщили в АМКУ, комментируя результаты аудита Счетной палаты публичных закупок за 2017 год.

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Аудиторы пришли к выводу, что ProZorro функционирует с нарушением национального законодательства, на базе системы создана новая современная схема зарабатывания немалых средств для закрытого круга лиц. Все это происходит вне контроля государства. При этом, по данным аудиторов, коррупционные схемы в сфере публичных закупок никуда не делись, просто они стали более изысканными и технологичными.

Счетная палата предоставила ряд рекомендаций в связи с выявленными нарушениями. Среди них, например, просьба к АМКУ проверить возможную монополизацию украинского рынка электронных площадок в сфере государственных закупок.

В Комитете выводы аудиторов тщательно изучили.

“На сегодняшний день Комитетом рассматривается вопрос о начале проведения исследования возможной монополизации рынка электронных площадок в сфере публичных закупок”, – сообщили в АМКУ.

Также в Комитете заверили, что все без исключения предложения Счетной палаты в АМКУ приняты во внимание и находятся в процессе выполнения.

По материалам УНН
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