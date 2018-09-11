Рост цен на топливо: в АМКУ рассказали, начнут ли расследование

Антимонопольный комитет Украины пока не видит оснований для проведения расследования в связи с ростом цен на топливо в течение последних двух недель.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

“Мы занимаемся постоянным мониторингом всего того, что происходит на рынках топливо-энергетического комплекса, и, безусловно, на рынках оптовой и розничной торговли дизельным топливом, сжиженным газом и бензином.

Оснований сейчас возбуждать дело по той рыночной ситуации, которая сложилась в течение последней недели-двух, пока нет. Но мы проводим мониторинг и осуществляем анализ деятельности участников рынков, чтобы в рамках этого анализа выявлять признаки нарушений”, – сказал Терентьев.