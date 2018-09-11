Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 151 0

Рост цен на топливо: в АМКУ рассказали, начнут ли расследование

Рост цен на топливо: в АМКУ рассказали, начнут ли расследование

Антимонопольный комитет Украины пока не видит оснований для проведения расследования в связи с ростом цен на топливо в течение последних двух недель.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

“Мы занимаемся постоянным мониторингом всего того, что происходит на рынках топливо-энергетического комплекса, и, безусловно, на рынках оптовой и розничной торговли дизельным топливом, сжиженным газом и бензином.

Оснований сейчас возбуждать дело по той рыночной ситуации, которая сложилась в течение последней недели-двух, пока нет. Но мы проводим мониторинг и осуществляем анализ деятельности участников рынков, чтобы в рамках этого анализа выявлять признаки нарушений”, – сказал Терентьев.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:АМКУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018