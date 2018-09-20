Исследование: сотрудники компании могут быть в два раза опаснее хакеров

За первую половину 2018 года 65% случаев утечки данных произошли из-за собственных сотрудников компаний. К такому выводу пришли аналитики компании InfoWatch.

При этом на внешние атаки пришлось примерно 35% случаев, тогда как в начале 2017 года этот показатель составлял 43%. При этом 53% случаев утечки данных произошли из-за обычных сотрудников, еще 3,5% — из-за подрядчика, 2,3% — руководителя компании, 1,2% — системных администраторов.

При этом утечки из-за сотрудников опаснее не только в количественном показателе, но и в качественном — если хакеры пытаются выкрасть только определенные данные, то сотрудники, как правило, сливают абсолютно рандомную информацию.

Чаще всего утечки касаются данных сотрудников и клиентов — 69%. На втором месте — платежная информация, на нее приходится 21,3% утечек, на третьем — 5,3% — государственная тайна, 4,4% — коммерческая.