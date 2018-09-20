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С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий

Госбюджет-2019 предусматривает увеличение финансирования выплат пенсий на 139 миллиардов гривень.

Весной следующего года будет проведена индексация пенсий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Тут говорят о минимальной пенсии, но вы не говорите, что с 1 марта будет проведена индексация пенсий, что на пенсии заложено плюс 139 миллиардов в бюджете и 27 миллиардов на выплату пенсий военнослужащим», – сказал он.

Ранее мы писали о том, что в 2019 году Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий, а минимальная заработная плата в Украине вырастет до 4170 гривен. Пенсии должны быть повышены на 50% темпов роста средней заработной платы, и на 50% темпов роста инфляции

По материалам Комментарии
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