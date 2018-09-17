Франция откроет пять новых скоростных ж/д линий

В ближайшие 5 лет во Франции появятся 5 новых скоростных железнодорожных линий.

Новые маршруты соединят Марсель и Ниццу, Париж и Гавр, аэропорт Шарль де Голль в Париже и город Шантийи на севере Франции, Монпелье и Перпиньян. Причем последней веткой будут пользоваться поезда из Парижа в испанскую Жирону – на нынешних путях они вынуждены сбрасывать скорость около Монпелье.

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Кроме того, новые пути проложат на линии Бордо-Тулуза, благодаря чему путь из Парижа в Тулузу сократится с 4 часов 15 минут до 3 часов 10 минут.

Планируется обновить и железнодорожную ветку между Парижем и Лиможем на юге Франции и заменить на ней поезда на более новые и скоростные – это сократит время в пути на 25 минут.

А уже с декабря 2018 года на двух направлениях появятся скоростные поезда-лоукостеры: они будут ходить с Лионского вокзала в Париже до Марселя и аэропорта Кот д’Азур. Специальные дешевые скоростные поезда уже курсируют по многим направлениям – например, из Парижа в Страсбург и Брюссель, билеты стоят от 10 евро в одну сторону.

Многие европейские страны делают ставку на скоростные поезда как на более экологичный вид транспорта, чем самолеты. Например, в Испании планируют построить сверхзвуковой пневматический поезд, который соединит Мадрид с марокканским городом Танжер, а немецкий оператор Deutsche Bahn объявил в этом году о новых более выгодных тарифах.